Man grijpt ex-vriendin bij de keel en geeft haar kopstoot: hij riskeert 2 jaar cel

Beerse heeft calisthe­nic­s­park op initiatief van jongeren

Wie een beetje sportief is aangelegd en zin heeft in wat krachttraining in open lucht, kan voortaan terecht in de Rerum Novarumlaan naast het skatepark. De gemeente heeft daar op voorstel van Cédric Roovers een calisthenicspark aangelegd. Het geld kwam vanuit de jongerenbegroting.