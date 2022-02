Man (60) met speed pedelec levensgevaarlijk gewond na val op jaagpad

kempen Onze weekend­tips voor de Kempen: Krawaten­cross, winterfes­ti­val en cultuur of erfgoed opsnuiven

Nog geen plannen voor het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 februari? Geen nood, wij lijsten enkele leuke activiteiten in de Kempen voor je op. Op de festivalzomer is het nog even wachten, maar komend weekend kan je je alvast verwarmen aan circus, muziek, theater en veel natuurbeleving in de Hoge Rielen. Ook liefhebbers van veldrijden zullen reikhalzend naar het weekend uitkijken nu de Krawatencross weer publiek mag ontvangen. Voor wie het allemaal wat rustiger aan mag, zijn er ook kleinere cultuur- en erfgoedactiviteiten.

4 februari