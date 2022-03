Man (27) in cel na zwaar partnergeweld: “Hij gooide zelfs haar hondje tegen tv-toestel”

Het incident deed zich voor in de vroege ochtend van 24 december 2021. De 27-jarige M.V. uit Turnhout was de avond voordien samen met zijn vriendin iets gaan drinken met een collega. Ze snoven er ook wat coke. Toen die op was, beslisten ze naar Antwerpen te rijden om extra cocaïne in te slaan. Tijdens de autorit stootte M.V. in de gsm van zijn vriendin op een whatsapp bericht met het woord ‘vogelen’ in. Hij vermoedde dat zijn vriendin vreemdging en confronteerde haar daar enkele uren later mee, toen ze weer thuis waren. “Het begon met een verbale ruzie, maar de situatie is geëscaleerd”, zegt de openbare aanklager. “Hij heeft haar verscheidene slagen gegeven over heel haar lichaam, haar met het hoofd tegen de muur geslagen én haar keel dichtgeknepen. Ze begon zwarte vlekken te zien en heeft net niet het bewustzijn verloren.”