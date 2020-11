Mama start crowdfunding om transplantatie van zieke Ricardo te kunnen betalen: “Door corona kunnen we geen benefiet organiseren”

TurnhoutWendy Simons uit Turnhout is een crowdfunding gestart om de medische behandeling van haar zieke zoon te kunnen betalen. Enkele weken geleden werd acute leukemie vastgesteld bij Ricardo. Hij staat op de wachtlijst voor een beenmergtranspantatie. “Door de coronacrisis kunnen we geen benefiet organiseren om geld in te zamelen”, getuigt Wendy.

De familie van Ricardo Simons uit Turnhout, een leerling Houtbewerking bij Vibo De Ring in Turnhout, gaat al ruim 6 weken door een hel. Op 23 september kreeg de jongen te horen dat hij zwaar ziek is. De ziekte kwam aan het licht na een ogenschijnlijk onschuldige buikpijn. “Ricardo ging naar een dokter omdat hij buikpijn had. Omdat hij bleek zag, heeft de dokter ook bloed getrokken”, blikt mama Wendy Simons terug. “De dag nadien kregen we te horen dat hij zich in het ziekenhuis moest laten opnemen. Daar hebben ze dan allerlei onderzoeken uitgevoerd, waaronder een beenmergpunctie.”

Verjaardag

Het verdict: acute leukemie. Ricardo verbleef sindsdien al vier weken in het Universitair Ziekenhuis in Leuven. Daar moet hij nu nog wekelijks heen voor chemo. Hij staat er ook op de wachtlijst voor een beenmergtransplantatie. “Ricardo is onlangs 19 jaar geworden. Dat was totaal geen fijne verjaardag. Uitgerekend op zijn verjaardag had hij heel veel bijwerkingen van de chemo”, vertelt Wendy.

Volledig scherm Ricardo Simons. © Peter Vanderveken

Benefiet

Een hospitalisatieverzekering heeft Ricardo niet. Zijn ouders zijn een crowdfunding gestart om de medische kosten te kunnen betalen. “We hebben aan de burgemeester van Turnhout gevraagd wat onze mogelijkheden zijn om geld in te zamelen. Maar door de coronacrisis zijn er amper mogelijkheden. We kunnen geen benefiet organiseren, en een deur-aan-deurverkoop wordt ook afgeraden. Door corona staan we met onze rug tegen de muur. Met deze crowdfunding willen we toch wat geld inzamelen”, aldus Wendy Simons. “Hoeveel geld de behandeling van Ricardo in totaal zal kosten, weten we nog niet. Maar ons werd verteld dat het een dure behandeling is, zeker de transplantatie.”

Inkomensverlies

Wendy Simons gaat voorlopig niet werken zodat ze voor haar zoon kan zorgen. Het gezinsinkomen is daardoor verlaagd, hetgeen het betalen van de ziekenhuisrekeningen nog bemoeilijkt. “Gelukkig kunnen we al rekenen op financiële steun van Hard Torfz, een goed doel uit Turnhout dat zich inzet voor mensen die getroffen worden door kanker. De vereniging gaat maandelijks een bijdrage geven om mijn inkomensverlies te compenseren. Daarom zullen wij – wanneer er meer geld wordt ingezameld dan nodig - op onze beurt het ‘overschot’ aan geld aan Hard Torfz geven.”

Crowdfunding

Wie de crowdfunding voor Ricardo wil steunen, kan dat doen via de website whydonate.nl en dan zoeken naar ‘strijd en behandeling van onze leukemie’. Wendy Simons opende ook een rekening waarop mensen geld kunnen storten: BE84 0343 1136 9759.