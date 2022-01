"Ma heeft heel veel geluk gehad": zoon van vrouw onder puin heeft niks dan lof voor hulpdiensten

Heel Vlaanderen leefde vrijdag mee met Diane Bellings, de 71-jarige vrouw uit het appartementsgebouw in de Boerenkrijglaan in Turnhout. Ze raakte bedolven onder het puin, maar zat daar in een ‘eigen cocon’, per toeval ontstaan door enkele meubels. Pas 14 uur na de explosie kon ze worden bevrijd. Een wonder noemde brandweercommandant Luc Faes het. Een tijd had het er immers naar uit gezien dat het onmogelijk was om tot bij de vrouw te geraken, zonder het leven van de hulpverleners te veel in gevaar te brengen. Voor de zoon van Diane waren het 14 ongelooflijk bange uren. De enige troost die hij op dat moment had, was dat hij in de loop van de dag telefonisch contact met zijn moeder kon hebben. “De hulpverleners verdienen hier alle respect voor hun werk. Mijn ma had enkel veel geluk en dat geluk is voor het grootste deel te wijten aan de inzet van vele bekwame hulpverleners”, laat zoon Bart weten in een reactie. “We zijn de hulpdiensten enorm dankbaar voor het geleverde werk.”