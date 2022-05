Lions Club Turnhout Hartevrouwe organiseert benefiet voor slachtoffers overstromingen Wallonië en voor Oekraïne

Lions Club Turnhout Hartevrouwe steunt jaarlijks verschillende goede doelen uit de (ruime) regio, maar dit jaar wilden ze toch nog iets extra doen speciaal voor Oekraïne en de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië. “Duizenden gezinnen worden nog dagelijks geconfronteerd met de nasleep van deze ramp van vorige zomer”, klinkt het bij de Hartevrouwe. “1000 Handen vzw is na de watersnood heel snel in actie geschoten en heeft het kloppende hart van Prayon, deelgemeente van Trooz, terug heropgebouwd. De sporthal, het gemeentehuis, de trouwzaal: alles werd grondig hersteld en gerenoveerd. De trouwzaal en gemeentehuis worden nu helemaal ingericht als jeugdcentrum, het park werd helemaal terug aangelegd, de oevers van de Vesder werden reeds over verschillende kilometers geruimd. Dit alles werd mogelijk gemaakt door de steun van vele vele vrijwilligers, van organisaties, van serviceclubs, van jeugdbewegingen, van grote en kleine bedrijven uit de Kempen, van technische scholen, van de 4 gemeentebesturen en gemeentepersoneel van stadsregio Turnhout (Vosselaar, Beerse, Oud-Turnhout en Turnhout). De bedrijven en inwoners van deze gemeenten hebben hun grote hart en inzet getoond. Wij willen 1000 Handen blijven steunen en de aandacht blijven vestigen op de noden die er jammer genoeg nog steeds zijn in de getroffen regio.”

Oekraïne

Maar ook Oekraïne willen ze niet vergeten. “Naast de materiële en financiële steun die Lions Hartevrouwe nu al geeft aan Oekraïense vluchtelingen hier in onze streek en in Oekraïne zelf, proberen wij ook persoonlijke contacten te leggen. Meer in het bijzonder willen we extra aandacht schenken aan de kinderen en jongeren die opgevangen worden in onze buurt en willen we hen een onvergetelijke, zorgeloze vakantiedag bezorgen, een dag waarop spanning en verdriet even heel ver weg zijn.”