Lilse Golf & Country en Hope Benefiet schenken interactief speeltuig aan kinderpatiëntjes AZ Turnhout

Turnhout/LilleDe wachtzaal van de afdeling kinderziekten in AZ Turnhout is donderdagvoormiddag weer een beetje kleurrijker en speelser geworden. Lilse Golf & Country en Hope Benefiet schonken het ziekenhuis namelijk een interactief speeltuig zodat de patiëntjes en hun broertjes en zusjes er toch een aangename tijd beleven. “Dankzij het speeltuig kunnen ze even hun gedachten verzetten tijdens het wachten”, zegt Michael Van der Voort van Hope Benefiet.

‘Hope On Wheels’, zo heet het nieuwe speeltoestel dat je voortaan in de gangen van AZ Turnhout vindt. Het interactief en educatief speeltuig in de vorm van een oldtimer Volkswagenbusje moet kinderpatiëntjes en jonge bezoekers even het gekende ziekenhuissfeertje doen vergeten. Het is een van de vele initiatieven van Hope Benefiet, dat werd opgericht door topvoetballer en dj Rupert Suply (30) toen hij te horen kreeg dat hij kanker had. Met de happenings van Hope zamelde hij duizenden euro’s in voor het kankeronderzoek van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. In 2016 verloor hij zelf de strijd met de vreselijke ziekte. “Sindsdien zetten wij, Ruperts vrienden en familie, het werk verder om zijn dromen alsnog allemaal waar te maken. Zo trachten we de meest uiteenlopende goede doelen te ondersteunen waar mogelijk”, vertelt Michael Van der Voort van Hope Benefiet.

Volledig scherm Rupert Suply omringd door zijn helpende handen van Hope Benefiet. © Hope Benefiet

De benefietorganisatie zet daarvoor jaarlijks verschillende evenementen op touw. “Daarbij staan muziek, sport en kinderen altijd centraal. Muziek en sport waren nu eenmaal Ruperts leven. En vlak voor zijn dood was hij papa geworden. We vinden het dus belangrijk om die aspecten te eren”, vertelt Michael. Wanneer Ruperts verhaal Nienke Vink, eigenaar van Lilse Golf & Country, ter ore kwam, besloot ze meteen om het project te steunen. “Met ons ‘Golfen voor het goede doel’ hebben we de voorbije jaren heel wat geld kunnen inzamelen. Door dat geld nu te schenken aan Hope weten we zeker dat het goed besteed wordt”, zegt ze. “Hope houdt het namelijk heel lokaal door het speeltoestel in AZ Turnhout te plaatsen. Onze leden komen hier zelf ook naartoe als ze medische zorg nodig hebben. Zo blijft onze schenking tastbaar en zichtbaar.”

Puzzeltjes

Het AZ Turnhout is overigens al het vijfde ziekenhuis in Vlaanderen dat zo’n Hope On Wheels-speeltuig mag ontvangen. Er bestaat ook een compactere variant, de Hope Tower, die tussen kamers kan worden verplaatst. “Met deze projecten focussen we ons op kinderen die ziekenhuisbezoeken ‘ondergaan’. Omdat ze zelf ziek zijn of omdat ze bijvoorbeeld met hun broertje of zusje mee op consultatie moeten of met de ouders iemand van de familie gaan bezoeken. Zij worden dan veelal vergeten in het gehele ziektebeeld en krijgen op latere leeftijd mogelijk met bepaalde trauma’s af te rekenen door deze onaangename ziekenhuiservaring”, vertelt Michael.

Volledig scherm Het nieuwe Hope On Wheels-speeltuig werd donderdagvoormiddag onthuld in de wachtzaal van kinderziekten in AZ Turnhout. © Liese Demeulenaere

“We horen dan ook van ouders dat de stap naar het ziekenhuis zetten vaak groot is omdat ze er tegen opzien. Maar dankzij het speeltuig hebben ze juist iets om naar uit te kijken. Tijdens het spelen vergeten ze even waarom ze daar in de wachtzaal zijn”, legt hij uit. “Het toestel is overigens geschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De jongere kindjes kunnen zich uitleven met het stuur en verschillende puzzeltjes in het busje, de oudere kinderen spelen aan de buitenkant van het busje op de interactieve schermen. Alle spelletjes zijn educatief van aard. Het is dus spelen en leren tegelijkertijd.” De ziekenhuizen kiezen zelf waar de speeltuigen komen. Zij weten immers het best waar de meeste kindjes in de wachtzaal zitten.

