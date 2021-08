'Leukste en grappigste' leerkracht (60) geeft toe dat hij leerlingen aanrandde

Kempen Nog op zoek naar een lokaal cadeautje voor Moederdag? Verras mama met deze acht Kempische tips!

12 augustus Het is weer bijna Moederdag, hoog tijd om dat ene perfecte cadeau te vinden om jouw liefste mama mee te verrassen! Is je mama dol op juweeltjes, een dierenliefhebber of vooral een echte foodie? Met deze acht lokale tips maak je haar zeker gelukkig. Zo zet je deze Moederdag niet alleen je fantastische mama, maar ook onze Kempische ondernemers eens lekker in de bloemetjes.