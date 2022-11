Leo (73) is al twintig jaar diabetespatiënt: “Door hypo veroorzaakte ik ongeval met kleinzoon in auto”

TurnhoutTurnhoutenaar Leo Van Loco (73) roept diabetespatiënten op om zich niet te schamen over hun ziekte. Zelf was Leo vroeger wèl beschaamd. “Ik zette mijn insulinespuiten in het geniep op het toilet.” Hij onderschatte zijn aandoening ook. Totdat hij een hypo kreeg achter het stuur van zijn wagen en een verkeersongeval veroorzaakte met zijn kleinzoon in de auto.

14 november is Wereld Diabetes Dag, een internationale dag van de Verenigde Naties om de aandoening diabetes in de schijnwerpers te zetten. In Vlaanderen krijgt zowat elke 17 minuten iemand de diagnose diabetes voorgeschoteld. En volgens de Diabetes Liga hebben 400.000 mensen in ons land diabetes type 2 zonder dat ze het weten.

Naar aanleiding van de Wereld Diabetes Dag benadrukt Leo Van Loco (73) uit Turnhout dat diabetespatiënten zich niet moeten schamen voor hun ziekte. Bij Leo werd twintig jaar geleden de diagnose gesteld. “Ik was 53 jaar en werkte als penitentiair beambte in de gevangenis in Turnhout. Op een bepaalde dag had ik de vroege shift, van 6 tot 14 uur”, herinnert Leo zich. “De nacht ervoor had ik een fles cola en anderhalve fles water gedronken. Ik vond het vreemd dat ik zoveel moest drinken. Toen ik de vroege shift begon, ben ik naar de gevangenisverpleegster gegaan voor een verklaring. Ze heeft een meettoestel genomen om mijn bloed te meten, en vertelde me dat ik best eens naar het ziekenhuis kon gaan omdat ze dacht dat ik suikerziekte had. Dat bleek te kloppen.”

Toilet

Leo Van Loco wilde aanvankelijk niet dat de buitenwereld wist van zijn suikerziekte. “In het begin trok ik altijd naar het toilet met mijn meter. Omdat ik niet wilde dat iemand het wist. Ik was beschaamd omdat ik suikerziekte had. Na een tijd zijn we dan een paar keer met diabeten op reis geweest. Iedereen vertelde er zijn verhaal. Pas toen heb ik beseft dat het niks is om je over te schamen.”

Kleinzoon

Leo schaamde zich in het begin niet alleen. Hij onderschatte de ziekte ook en leefde eigenlijk niet zoals iemand met diabetes zou moeten leven. Daar kwam verandering in nadat hij voor een paar keer in het ziekenhuis was beland. “Ik ben twintig jaar jeugdtrainer geweest bij KFC Turnhout. Op een bepaald moment hadden we wedstrijd in Hoogstraten. Ik had te weinig gegeten, maar wel een inspanning gedaan. Ik kreeg toen een hypo (plotse daling van bloedsuikerspiegel, red.) en ben gevallen. Gelukkig wisten andere trainers dat ik diabetespatiënt ben en dat de ziekenwagen gebeld moest worden”, getuigt Leo. “Maar mijn ergste hypo was toen ik mijn kleinzoon ging ophalen bij zijn voetbalclub in Beerse. Tijdens het rijden met mijn kleinzoon bij mij in de auto kreeg ik een hypo en ben ik achteraan op mijn voorligger gebotst die stil stond aan een rood licht. Gelukkig reed ik niet snel en waren de gevolgen beperkt. Maar het heeft mijn ogen wel geopend. Sindsdien laat ik vooral mijn vrouw rijden. Ik krijg ook maar een rijbewijs voor 5 jaar. Dan moet de dokter telkens vaststellen of ik nog in staat ben om auto te rijden.”

