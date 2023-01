Leerlingen ontpoppen zich tot jonge Europese ministers in de Warande

EUropa Xpert is een stoomcursus waarin leerlingen in twee uur tijd de geschiedenis van de Europese Unie, de werking van de EU en de invloed van de Europese wetgeving op hun eigen leven leren kennen. “Kinderen horen vaak spreken over de Europese Unie of EU zonder echt te weten waar het om gaat. Daarom is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden over de EU. Zij zijn immers de toekomst van Europa,” zegt gedeputeerde voor Europese Samenwerking Kathleen Helsen. “EUropa Xpert reikt deze informatie aan op kindermaat. Tegelijkertijd oefenen de leerlingen belangrijke vaardigheden als aandachtig lezen, naar elkaar luisteren, respect opbrengen voor andere meningen en samen op zoek gaan naar een compromis.”