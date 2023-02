Leerlingen Heilig Graf tonen creativiteit tijdens Kunstendag

Vosselaar Fietser aangereden door auto

Een fietser is dinsdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Schoolstraat in Vosselaar. Het ongeval gebeurde rond 7 uur. Het slachtoffer werd er op de fiets aangereden door een auto. De fietser liep lichte verwondingen op en is naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht.