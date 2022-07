Leerlingen Campos ronden buitenlandse stage succesvol af

Via het EU-fonds Erasmus+ kon Campos de buitenlandse stages voor de 36 leerlingen gratis aanbieden. “Acht leerlingen liepen stage in de prachtige stad Sevilla (Spanje). Ze werkten er in hotels, op een internationale school of bij een bedrijfje dat segway-tours en fietstochten organiseert”, zegt Joris Driesen van Campos. Bij momenten was het er bloedheet, meer dan veertig graden. Toch gedroegen de leerlingen zich stuk voor stuk als waardige Campos-ambassadeurs.