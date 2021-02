Leerkracht middelbare school verdacht van belaging scholier (14) en aanranding eigen zoontje (8)

Turnhout Sfeer wordt gespannen op Grote Markt in Turnhout: “Zelfs groepjes van twee personen worden gecontro­leerd”

31 januari De politie is sinds zaterdagnamiddag massaal aanwezig op en rond de Grote Markt in Turnhout. Incidenten waren er om 17 uur nog niet geweest, maar de sfeer is wel gespannen. “Zelfs groepjes van twee personen worden gecontroleerd”, zegt burgemeester Paul Van Miert.