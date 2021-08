Leerkracht (60) basisschool Sint-Franciscus verdacht van zedenfeiten: “Hij organiseerde zwemfeest voor leerlingen bij hem thuis”

Turnhout Beeld van Maria keert na 50 jaar weer terug in kapelletje

15 augustus Het kapelletje in de Jachthoornstraat in Turnhout is volledig gerestaureerd en ook het Mariabeeld staat er na 50 jaar weer te pronken. Het beeld is mogelijk nog afkomstig uit Congo. Schepen Francis Stijnen (CD&V) kwam het beeldje weer op haar plaats zetten.