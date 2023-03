Leegstand van Turnhoutse handelspanden fel teruggedrongen dankzij aanlokkelijke premies: “12 gebouwen kregen al nieuwe invulling als woonruimte”

In 2020 rolde het Turnhoutse stadsbestuur een intensief beleid met premies uit om het uitzicht van het winkelgebied in het stadshart te verbeteren door de leegstaande handelspanden onder handen te nemen. Dankzij die actieve aanpak zijn er nu - bijna tweeënhalf jaar later - reeds 44 handelspanden (opnieuw) opgeknapt tot fraaie winkelruimte of betaalbare woning. De stad investeerde daarvoor al ruim 600.000 euro.

Net als elke centrumstad kampt Turnhout met grote leegstand in het centrum, met een negatieve invloed op het straatbeeld tot gevolg. In het najaar van 2020 besliste de Turnhoutse gemeenteraad om het tij te keren met een nieuwe visie met drie richtlijnen, zijnde een verbeterd uitzicht van handelspanden en vermijden van verclustering van aanbod, een kleiner kernwinkelgebied en een uitgebreid premiereglement. “Zo is er een premie om wonen boven winkelpanden te stimuleren, een premie om handelspanden om te vormen tot woningen en een premie om handelspanden te renoveren. Recent tekenden we ook nog in op een premie voor klimaatbewust renoveren. Het maximale premiebedrag is telkens 10.000 euro”, legt schepen voor Centrummanagement Stijn Adriaensens (N-VA) uit.

Het stadsbestuur neemt nu al twee jaar proactief contact op met de eigenaars van leegstaande panden en actieve handelaars om hen bewust te maken van de nieuwe premies en de mogelijkheden die ze hebben om hun pand op te knappen. Ook Caroline Verdick van Kooktijd in de Leopoldstraat werd gecontacteerd en liet zich overtuigen. “We huur dit kleine en gezellige pand nu al 13 jaar, maar het was tijd voor een grotere ruimte. Dankzij de premies kan ik tegen het najaar verhuizen naar een groter pand in de Herentalsstraat, dat we nu eerst opknappen”, vertelt ze. “Ik ben blij dat de stad me daarin kan ondersteunen. Zelf zou ik het heel moeilijk vinden om mijn weg te vinden in de premies waarop ik aanspraak maak.”

Volledig scherm Caroline Verdick van Kooktijd kan haar winkel dankzij de premies verhuizen naar een groter pand. © Liese Demeulenaere

44 panden

Caroline is echter niet de enige handelaar die al een dossier indiende. Sinds het premiestelsel van kracht is, werden er maar liefst 44 panden onder handen genomen, waarbij de stad meer dan 600.000 euro investeerde. “32 dossiers zijn bedoeld voor ondernemersdoeleinden en betreffen gevelrenovaties bij handelspanden, eventueel nog gecombineerd met werken binnen in het handelspand. Er zijn ook nog vier nieuwe dossiers in opmaak”, zegt schepen Adriaensens. “De twaalf overige dossiers draaien om een woonfunctie, waarvan negen ‘wonen boven winkels’ betreffen en drie bedoeld zijn om een handelspand om te vormen naar een woongelegenheid op het gelijkvloers gecombineerd met een gevelrenovatie.”

Bij panden die op die manier een woonfunctie krijgen, geeft de stad absolute prioriteit aan de woonkwaliteit. “We voeren effectief controles uit op minimale woningkwaliteit, hetzij op vraag van de eigenaars of de bewoners, hetzij op eigen initiatief”, zegt schepen voor Wonen Kelly Verheyen (Vooruit). “In woningen waar te veel gebreken worden vastgesteld, kan de burgemeester de verplichting opleggen om herstellingen uit te voeren. Op die manier verhogen we niet alleen de kwaliteit van de woningen, maar ook de leefbaarheid van de hele buurt. Daarnaast leggen we een maximale huurprijs op bij dossiers voor wonen boven winkels en omvorming tot woonpand. Zo stimuleren we tevens betaalbaar wonen in het stadscentrum.”

Volledig scherm Dit handelspand in de Renier Sniedersstraat werd dankzij de premies omgevormd tot woonruimte. © Liese Demeulenaere

Leegstandheffing

Hoewel de leegstand in het stadshart al fel werd teruggedrongen, zijn er echter nog steeds eigenaars die niet ingaan op de initiatieven van de stad. “We willen écht eerst samen met hen aan tafel zitten en een positief verhaal proberen te creëren. Die eigenaars wonen vaak niet (meer) in Turnhout en zien zelf immers niet hoe groot de negatieve impact van hun leegstaand pand heeft op het straatbeeld. Wij proberen hen daar dan netjes op te wijzen”, zegt schepen Verheyen. “Maar als eigenaars van leegstaande panden na al onze inspanningen volharden in de boosheid, dan gaan we over tot leegstandheffing om hen alsnog te motiveren om hun pand te renoveren of te herontwikkelen.”

“Maar we beseffen ook dat er panden zijn die gewoonweg heel moeilijk te renoveren zijn via de reguliere markt. Dat kan liggen aan de specifieke ligging, de erfgoedwaarde, beperkingen qua bouwhoogte, de grootte van het perceel enzovoort”, legt ze uit. “Zelfs premies of heffingen kunnen dan niet helpen om een renovatie op de rails te krijgen. Om dergelijke situaties te deblokkeren, onderzoeken we nog of wij als stadsbestuur de panden kunnen aankopen waarna we de ontwikkelingsrechten onder strikte voorwaarden toewijzen aan private ontwikkelaars.”

