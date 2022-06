Leegstand van handelspanden kent lichte daling

Uit het ‘Rapport Detailhandel’ van de provincie Antwerpen blijkt dat er zich in Tunhout een licht positieve kentering heeft afgetekend voor de leegstandcijfers van handelspanden. “Vanuit het beleid zetten we volop in op kernversterkend beleid en ondersteunen we ondernemerschap in het stadshart”, zegt schepen van Centrummanagement Stijn Adriaensens. “We pakken de leegstandproblematiek proactief aan. Zeker voor handelspanden die structureel en langdurig leegstaan, is dat geen geringe uitdaging.”



De leegstand van handelspanden daalde, maar het gaat om een kleine daling. Daarom wil de stad er verder op blijven inzetten. “Handelspanden herontwikkelen of herinvullen doe je enerzijds door de infrastructurele kwaliteit van de panden te optimaliseren en anderzijds door een gedegen acquisitiebeleid te voeren”, vervolgt schepen Adriaensens. “Dat tweede brengen we bijvoorbeeld in september ten uitvoer via een Retail Event dat we organiseren samen met de vzw Ondernemend Stadshart. Het doel is om investeerders en retailers te overtuigen van de turnaround van Turnhout. Ik ben ervan overtuigd dat we duurzame en positieve resultaten voor Turnhout kunnen neerzetten als we bouwen op een goede samenwerking met de ondernemers in het stadshart en als we acties en beleid met hen blijven afstemmen.”