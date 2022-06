Landbouwers in Turnhouts Vennengebied verzamelen 400 bezwaren tegen stikstofdossier

RegioDe stuurgroep Vennengebied Turnhout – die de belangen van familiale landbouwbedrijven in de regio behartigt – heeft bijna 400 bezwaarschriften verzameld tegen het stikstofdossier. “Door het stikstofakkoord zijn ook 9.000 à 10.000 nevenjobs van toeleveranciers bedreigd in het Turnhouts Vennengebied”, zegt Danny Hereijgers.

De basis voor de stuurgroep ‘Vennengebied Turnhout’ werd gelegd toen de plannen ontstonden voor een nationaal park in Turnhout en omgeving. Toen ook het stikstofdossier daar nog eens bovenop kwam, werd de stuurgroep uitgebreid. “Van iedere gemeente in het Turnhouts Vennengebied - Arendonk, Ravels, Oud-Turnhout, Turnhout, Merksplas en Baarle-Hertog – zitten er twee of drie afgevaardigden in de stuurgroep. In april hebben we bijeenkomst georganiseerd waarop alle betrokken land- en tuinbouwers in deze regio werden uitgenodigd”, zegt Danny Hereijgers van de stuurgroep. “Op basis daarvan heeft de stuurgroep een mandaat gekregen van meer dan 300 familiale bedrijven om hun belangen te verdedigen.”

De stuurgroep werkt onafhankelijk van vakorganisaties zoals de Boerenbond of het Algemeen Boerensyndicaat. “Wij zijn en vertegenwoordigen mensen, families, vrienden, die allemaal hun passie en ziel hebben bij het platteland.”

Volledig scherm De rode stippen zijn bedreigde landbouwbedrijven © RV

Doel van de stuurgroep: zoveel mogelijk bezwaarschriften verzamelen tegen het stikstofdossier. En dat doet de stuurgroep met succes. Bijna 400 bezwaarschriften werden al verzameld. “We hebben op de Agridagen in Weelde een stand gehad waar mensen bezwaar konden indienen. Nu organiseren we een tiental momenten waarop landbouwers of mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn een bezwaarschrift kunnen opstellen”, vervolgt Hereijgers. “We hopen dat het aantal bezwaren de komende dagen nog zal aandikken. We mikken daarbij ook op mensen die zelf geen landbouwbedrijf hebben. Want ook 9.000 à 10.000 nevenjobs van toeleveranciers zijn bedreigd in het Turnhouts Vennengebied. En ook voor mensen die wat schapen hebben staan thuis is het stikstofdossier nefast. Als er nulbemesting komt in het Turnhouts Vennengebied, kunnen ze geen voer meer winnen voor die dieren. En als je alles moet aankopen, worden de kosten te hoog.”

Kaalkappen

De stuurgroep Vennengebied Turnhout hoopt dat de landbouwers in de regio een toekomst blijven houden. “In het Turnhoutse Vennengebied zijn 40 bedrijven waarvan de zaakvoerders 60-plus zijn of ouder. Daarvan heeft 9 van de 10 geen opvolger. Tegen 2030 zal bijna 50 procent van de landbouwbedrijven in het Turnhouts Vennengebied verdwenen zijn omdat er geen opvolgers zijn. Dan lost het probleem zich deels vanzelf op. Geef dan alsjeblief een toekomst aan de jonge generatie die wèl nog wil boeren”, besluit Danny Hereijgers. “Als je ziet dat natuurverenigingen zelf kunstmest gebruiken en bossen kaalkappen. Dan krijg je het aan landbouwers niet meer uitgelegd dat landbouw de grote boosdoener is.”

Wie nog bezwaar tegen het stikstofdossier wil indienen via de stuurgroep kan mailen naar vennengebied@outlook.com.