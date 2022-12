Landbouwbedrijven in Turnhouts Vennengebied lanceren 'Red Je Boer': “Zes landbouwers getuigen over hun onzekere toekomst”

KempenDriehonderd landbouwbedrijven uit het Turnhouts Vennengebied lanceren de actie ‘Red Je Boer’. Speerpunt van de actie zijn zes videoportretten van lokale landbouwers. “De zes verhalen van passionele boeren, die vechten voor hun voortbestaan, zullen gedeeld worden via sociale media”, vertelt Jan Ceusters. De Stuurgroep is ook een petitie gestart.

De familiale landbouwbedrijven in de regio Turnhout vrezen al langer dat het stikstofdecreet een dramatische impact zal hebben voor hun bedrijven en gezinnen. Driehonderd bedrijven verenigden zich in de Stuurgroep Vennengebied Turnhout. “De boeren uit de streek liggen ‘s nachts vaak wakker. Het evenwicht tussen natuurbeheer en duurzaam boeren lijkt volledig zoek te zijn. De bereidheid van hun kant - om mee te werken aan minder uitstoot van stikstof - is er. Vaak deden ze hiervoor zelfs al grote financiële inspanningen, maar het gebrek aan rechtszekerheid maakt dat deze investeringen nu in menselijke drama’s dreigen te veranderen”, zegt Jan Ceusters van de Stuurgroep Vennengebied Turnhout.

De zware lasten die zich opstapelen en het gebrek aan een toekomstperspectief voor volgende generaties landbouwers kan ook een secundair probleem veroorzaken. “De boeren uit het Vennengebied Turnhout zijn ervan overtuigd dat ze een substantiële bijdrage leveren aan de voedselvoorziening in Vlaanderen. Wanneer zij noodgedwongen uit de streek verdwijnen worden we afhankelijker van voeding uit het buitenland.”

Eerder dan met harde protesten en optochten willen de driehonderd landbouwbedrijven in regio Turnhout via eerlijke communicatie steun krijgen voor hun doelstellingen. De actie ‘Red Je Boer’ die nu gelanceerd wordt, moet daarbij helpen. Voor die actie vertellen zes van de betrokken landbouwfamilies hun verhaal voor de camera. Het Turnhouts Vennengebied zoals het is, onzeker, aangrijpend en soms hartverscheurend. Over de volgende generatie die verstikt wordt door stikstofnormen. Over de ecologisch Investerende kippenkweker die op het kapblok ligt. Of nog, over de milieuvriendelijke aardbeienkwekerij zonder toekomst”, schetst Jan Ceusters. “De zes minidocumentaires zullen verspreid worden via sociale media en ook te bekijken zijn via de website van de stuurgroep: www.redjeboer.be.”

Petitie

Met de actie ‘Red Je Boer’ wil de Stuurgroep niet alleen laten zien welke drama’s er kunnen ontstaan door het stikstofdecreet. De Stuurgroep hoopt ook op steun van de bevolking. “We willen aan de overheid tonen dat er een draagvlak is voor onze eisen. Daarom zijn we gestart met een online petitie. Wie zijn handtekening wil zetten, kan dat ook via www.redjeboer.be.”

Holstein Hoeve-ijs

Eén van de landbouwbedrijven die aan bod komt in de actie is Holstein Hoeve-ijs uit Turnhout. “Wij verkopen en serveren hoeve-ijs. Het label hoeve-ijs hebben we verdiend door onze eigen dagverse melkproductie te gebruiken. Lekkere melk, van dieren die we voeden met zelf geteelde gewassen. Achter onze boerderij lag een kleiput. Na de kleiwinning werd het afval van Turnhout erin gedumpt. Nu staat het voormalige stort ingekleurd als habitatgebied. Onze buur werd natuur. Dat heeft een invloed op hoe, volgens het stikstof-decreet, onze impactscore wordt berekend. De uitstoot door onze koeien is nu te hoog. Zonder koeien hebben we geen melk, en zonder melk kunnen wij geen hoeve-ijs maken voor jou. Zonder koeien hebben wij geen inkomen meer", getuigen Guy Van de Vliet en Eveline Van Gorp van Holstein.

Bekijk hieronder de zes mini-reportages van de actie Red Je Boer.

