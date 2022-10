Land van Aa is eerste sociaal cohousing project

Land van Aa is het eerste cohousingproject voor kopers én huurders in Vlaanderen. “We willen binnen het project een mix maken op maat van iedereen”, zegt Sanne Teunkens van DE ARK. “Er moet plaats zijn voor jong en oud, voor gezinnen en alleenstaanden. Het moet ook een mix worden tussen koop- en huurwoningen. Die zullen van verschillende grootte zijn met eigen tuintje of terras, midden in een park. Het moet een toekomstige thuis worde, voor 25 buren die samen hun woonplek vormgeven. Als extra krijgen ze een gemeenschappelijke (moes)tuin, wasplaats en bergingen en een gemeenschapshuis met keuken.”

Bouwbedrijf Artem zorgt ervoor dat het project ook duurzaam is. “Zo is er in elke woning een lucht-water warmtepomp waarbij de buitenlucht op een energiezuinige manier wordt omgezet in warm water voor sanitair of centrale verwarming”, zegt Ronny Van Doninck van Artem. Bovendien zijn de woningen dankzij een doorgedreven isolatie bijna energieneutraal (BEN).”