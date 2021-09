“Lafaard!”: beelden tonen hoe doodrijder van Tibau Verelst (18) politiebescherming krijgt aan rechtbank

Hoogstraten/Herentals/Merksplas/Rijkevorsel/Oud-Turnhout Den Berk Délice breidt nog verder uit: overname van teler in Merksplas en gloednieu­we sorteercen­tra­le in Hoogstra­ten

1 september Het succesverhaal van Den Berk Délice gaat verder. Het grote tomatenbedrijf met verschillende teelbedrijven verspreid over de regio heeft nu een gloednieuwe sorteercentrale gebouwd in Hoogstraten. Daarnaast nam het ook nog het bedrijf Truyenberg over in Merksplas. In Rijkevorsel kwam dan weer 8 hectare belichte serres bij. “Wij moeten als bedrijf ook duurzaamheid nastreven”, klinkt het.