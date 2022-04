Laatste vaccinatiemomenten in Turnhout en Hoogstraten

Turnhout Vroedvrouw Irina brengt verslag uit vanuit ziekenhuis in Polen: "Hun toestand wordt steeds schrijnen­der”

Vroedvrouw Irina Coomans, opleidingshoofd vroedkunde aan de Thomas More Hogeschool in Turnhout, is donderdag geland in Warschau. Samen met enkele Nederlandse collega’s brengt ze hulppakketten naar Poolse vroedvrouwen, zwangere en pas bevallen vluchtelingen. “De noodzaak die we allemaal voelen om deze vrouwen en onze Oekraïense collega-vroedvrouwen te helpen is groot”, zegt Irina vanuit de Poolse hoofdstad.

1 april