Kruispunt waar Nadja (14) werd doodgereden eindelijk veiliger gemaakt: “Bloemen neergelegd voor haar verjaardag”

Ravels/Arendonk/Oud-Turnhout Opvallende kunstwer­ken wijzen toeristen op belang van landbouw: “Stalen contouren in de vorm van een stal”

Vanaf de lente verrijzen er in Ravels, Oud-Turnhout en Arendonk enkele opvallende kunstwerken in het landschap. De kunstwerken zijn stalen contouren in de vorm van een stal. Ze moeten inwoners, passanten en toeristen attent maken op het belang van land- en tuinbouw voor deze streek. “De stalen silhouetten zetten het belang van de sector op een originele manier in de kijker”, zegt Hans Heylen, schepen in Ravels.

26 oktober