Koffie- en theewinkel Cantata opent deuren in Turnova

Liefhebbers van de koffies en thee van Cantata moeten niet langer naar shoppingcenter Wijnegem. De koffie- en theeverdeler heeft nu ook een winkel in de Kempen geopend. De winkel in Turnova in Turnhout is zevende Cantata-winkel in België. Voor het eerst ligt de winkel niet in een shoppingcenter. “Tot nu toe volgden we een strategie waarbij we willen aanwezig zijn in elk shoppingcentrum van het land, maar deze keer wordt het toch iets anders”, vertelt CEO Chantal Hoorens. “Je zou kunnen zeggen dat Turnhout eigenlijk een buitenbeentje is, want daar ligt onze nieuwe winkel wel degelijk in een winkelstraat.”