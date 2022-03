Kleurpotloden in huidskleur maken schoolkinderen bewust van diversiteit: "Stad telt 124 nationaliteiten"

Maandag 21 maart was de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Stad Turnhout maakte van die gelegenheid gebruikt om 600 pakketjes met huidskleurpotloden – elk set bestaat uit zeven tinten huidskleur – te verdelen in de eerste leerjaren van de basisscholen in de stad. Met die nieuwe potloden kunnen de kinderen de diversiteit in hun klas, op school en in de stad mooi en waarheidsgetrouw in beeld brengen. “Turnhout is een heel diverse stad met 124 verschillende nationaliteiten. Dat is ook zichtbaar in het straatbeeld”, zegt schepen van Gelijke Kansen Kelly Verheyen. “Toch zien we dat kinderen wanneer ze een tekening maken gezichtjes altijd een lichtroze kleur geven. Ook kindjes die zelf een andere huidskleur hebben.” De huidskleurpotloden dienen niet alleen om waarheidsgetrouwe tekeningen te maken. De scholen kunnen de potloden ook aanwenden om het thema diversiteit en racisme bespreekbaar te maken in de klas.

Talen

In basisschool Heilig Graf in de Nijverheidsstraat staat diversiteit al hoog op de agenda. “Naast lesgeven is het voor ons als school één van de belangrijkste maatschappelijke doelstellingen, om kinderen bewust te laten omgaan met diversiteit”, zegt directeur Magali Joret. “Als je onze school binnenkomt, staat er ‘welkom’ in alle talen van de kinderen van onze school. En bijvoorbeeld ook in de klassen hangen woorden op in andere talen, … Daardoor vindt elk kind dat hier op school zit een stukje identiteit van zichzelf terug in de klas. Dat zijn kleine dingen die een verschil maken.”

Lichtroze gezichtjes

Alle eerste leerjaren in Turnhout zullen de komende weken een grote tekening maken rond het thema ‘Turnhout in kleur’. “We hopen dat er in die tekeningen veel tinten huidskleuren gebruikt zullen worden. Want de mooiste tekening is een tekening die de realiteit weergeeft. En de realiteit is verschillende tinten van huidskleur, niet alleen lichtroze”, zegt schepen van Onderwijs Marc Boogers. “Tegen 1 mei moeten de tekeningen binnen zijn. De klas die de mooiste tekening maakt, krijgt een boekenpakket.”