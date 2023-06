KIJK. Op bezoek in het walhalla van ‘Viking’ Erik (65): “Hoe ze als barbaren in Het Verhaal van Vlaanderen zijn voorgesteld? Hélemaal fout”

Dertig dagen minder wagen in Turnhout: “We verwachten wel extra inspannin­gen van NMBS”

Stad Turnhout is dit jaar één van de partners van de campagne ’30 dagen minder wagen’. Daarbij is het de bedoeling om in de maand juni zo weinig mogelijk met de auto te rijden. “Het openbaar vervoer is een goed alternatief voor de auto”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Boogers (Groen). Daarvoor verwacht hij wel extra inspanningen van NMBS.