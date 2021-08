KFC Turnhout geschokt over zedenfeiten van leerkracht (60): "Hij begeleidde onze jeugd. Maar wij wisten van niets”

Turnhout Al 3.000 strips in collectie en aantal blijft groeien: gratis biblio­theek in Parkwijk richt zich op jong en oud

22 augustus In de Turnhoutse Parkwijk is sinds kort StripARK officieel geopend. Het is een stripbibliotheek waar jong en oud terecht kunnen om gratis strips te ontlenen. De bib beschikt momenteel over zo’n 3.000 exemplaren, maar dat aantal groeit nog verder aan. “Strips zijn heel belangrijk. Het is een laagdrempelige manier om kinderen aan het lezen te krijgen”, zegt Chantal Van Bladel.