Kerststal staat voor 65ste keer op Grote Markt: “Nog steeds volgens oud vakmanschap gebouwd”

Het is de 65ste keer dat de kerststal wordt opgetrokken naast de Sint-Pieterskerk op de Grote Markt in Turnhout. Sinds vrijdag is de kerststal te bezichtigen, samen met de sfeervolle Wintertuin. “Al jaren komen in de Kerstperiode vele bezoekers uit de verre omtrek dit onroerend erfgoed bewonderen. De typische Kempense stal met levende dieren wordt nog steeds volgens oud vakmanschap gebouwd”, klinkt het bij het comité ‘Kerstmis in de stad’.