Kempense politiezones doen niet collectief mee met ‘boeteloze maand’: “Maar wel begrip voor bekommernissen van de vakbonden”

kempenOp 15 december ging de ‘boeteloze maand' van start. De vier politievakbonden roepen agenten op om een hele maand lang geen boetes voor lichte overtredingen uit te schrijven, als protestactie tegen de federale regering. In de Kempense politiezones is er wel begrip voor de bezorgheden van de vakbonden, maar geen enkele politiezone neemt collectief deel aan de actie. Een overzicht.

De vakbonden lanceren de actie omdat ze boos zijn op de federale regering. Een eerste reden daarvoor is dat de zachte eindeloopbaan voor politieagenten om op 58 jaar te kunnen stoppen vanaf volgend jaar zal uitdoven. Tegen 2030 wordt 63 bovendien de vroegst mogelijke pensioenleeftijd. Ten tweede heeft het federale kernkabinet de afgesproken loonsverhoging voor de politie herroepen.

Enkel lichte overtredingen

Daarom riepen de vier politievakbonden de periode tussen 15 december en 15 januari uit tot ‘boeteloze maand’. Al betekent dat niet dat er helemaal geen boetes zullen uitgeschreven worden. Ernstige inbreuken, zoals dronken rijden, zullen nog steeds bekeurd worden. Maar lichte overtredingen zoals rechts inhalen of zonder gordel rijden vallen deze maand mogelijk uit de boot.

Zal dat ook het geval zijn in de Kempen? We deden een bevraging bij onze zeven politiezones en de antwoorden komen grotendeels overeen. Er is vaak begrip voor de protestactie, maar geen enkele politiezone zal er collectief aan deelnemen.

Verkeersveiligheid blijft prioriteit

“Onze geplande acties zoals snelheidscontroles en alcoholcontroles blijven gewoon doorgaan. Het kan natuurlijk zijn dat gesyndiceerde collega’s op het terrein al dan niet iets vaststellen. Onze korpsleiding benadrukt wel dat ze de bekommernissen van de vakbonden delen”, zegt Els Dellafaille van politiezone Noorderkempen.

Ook de politiezone Balen-Dessel-Mol neemt niet deel aan de actie als korps. “Ik sluit niet uit dat een individuele collega eventueel nog de vakbond volgt, maar voorlopig is dat niet het geval”, zegt korpschef Walter Coenraets. “Waarom we niet meedoen? De verkeersveiligheid moet een prioriteit zijn en blijven. Wij gaan dan ook door met al onze geplande acties. Maar we begrijpen uiteraard wel de eisen van de vakbond.”

Die verkeersveiligheid blijft ook bij de politiezone Neteland een prioriteit. “Nu maandag volgt er wel een informeel overlegcomité met de syndicaten, maar vanuit het beleid zijn wij zeker geen voorstanders van de boeteloze maand”, aldus korpschef Dirk Van Peer. “Deze actie geeft een verkeerd signaal, want ze brengt de verkeersveiligheid in het gedrang. Daar kunnen wij niet achter staan.”

Geen berisping

Katrien Goffings, korpschef van de politiezone Kempen Noord-Oost, benadrukt dat de boeteloze maand een oproep is van de vakbonden en niet vanuit de leidinggevenden van de politie komt. “Wij roepen onze medewerkers niet op om er aan deel te nemen. Onze geplande snelheids- en verkeerscontroles zullen dus gewoon doorgaan. Maar elke politieambtenaar individueel heeft een discretionaire bevoegdheid. Als hij een controle uitvoert, kan hij altijd beslissen of hij een waarschuwing geeft of een boete oplegt.”

Bij de politie Regio Turnhout mogen de inspecteurs zelf kiezen of ze de oproep van de vakbonden volgen of niet. “Vanuit het korps doen we geen collectieve oproep voor een boeteloze maand. We laten de controleurs daar vrij in. We hoeven ook niet te weten of ze er aan meedoen of niet, en als we vernemen dat iemand een maand geen boetes uitschrijft, zal die persoon daarvoor ook niet berispt worden”, aldus woordvoerder Rudy Remijssen.

Kwetsbare weggebruikers

Ook de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout deelt de bezorgdheden van de vakbonden. “De politieambtenaren beoordelen te allen tijde op een professionele manier de aard, de ernst en de omstandigheden van een verkeersovertreding en beslissen op basis daarvan of ze beboeten of eerder ‘opvoedkundig’ tussenkomen”, zegt korpschef Dirk Van Aerschot. “De oproep van de vakbonden tot een boeteloze maand verandert daar weinig aan. Onze politieagenten schenken daarbij ook voortdurend aandacht aan overtredingen die de kwetsbare weggebruikers in gevaar brengen, maar het is niet uit te sluiten dat een enkeling de volgende maand anders gaat handhaven dan we gewoon zijn.”

Bij de politie Zuiderkempen wenst men er niet over uit te weiden. “We vinden het nooit opportuun om op voorhand te communiceren over politieacties, en die lijn houden we ook in deze aan”, aldus korpschef Tom Daelemans.

