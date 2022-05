Kempense cipiers staken massaal tijdens nationale actiedag: "Agressie van gedetineerden meer dan beu”

KempenNaar aanleiding van de nationale actiedag hebben ook de meeste cipiers van de gevangenissen in de Kempen het werk neergelegd. Zij staken niet alleen voor meer koopkracht. “Maar specifiek om de agressie in gevangenissen en het tekort aan personeel aan te kaarten”, klinkt het.

Met gevangenissen in Merksplas, Turnhout, Hoogstraten en Wortel zijn er verscheidene strafinrichtingen in de Kempen. In al die gevangenissen werd dinsdag gestaakt naar aanleiding van de nationale actiedag. Onder andere aan de gevangenispoort in Merksplas werd een stakerspiket opgebouwd. “We staken onder andere om meer koopkracht af te dwingen. We hebben al twintig jaar geen loonsopslag gehad”, zegt vakbondsafgevaardigde Dirk Vansprengel (ACOD). “Maar specifiek voor de gevangenissen staken we ook om het aanhoudende personeelstekort aan te kaarten èn de agressie van gedetineerden tegen het personeel. Het liefst hadden we met z’n allen naar Antwerpen getrokken om te staken. Maar aangezien er door de staking bijna geen treinen of bussen rijden, hebben we hier een stakerspiket aan de gevangenis opgesteld.”

Personeelstekort

Volgens de vakbonden zijn er alleen al in de gevangenis van Merksplas 35 personeelsleden te weinig. “In de zomer wordt dat probleem alleen nog maar groter. Door vakantie en ziekteverzuim zal het tekort dan al snel oplopen tot 50 personeelsleden. We stellen ons vragen hoe dat gaan moeten bolwerken. Er werd recent een jobbeurs georganiseerd, maar daar is geen enkele aanwerving uitgekomen”, aldus de vakbonden.

Ook de gevangenis in Turnhout kampt met een personeelstekort. Daar zouden zo’n vijftien personeelsleden moeten bijkomen. “Dat lijkt minder dan in Merksplas, maar procentueel gezien is dat hetzelfde. Het probleem is er even groot.”

Agressie

Behalve het personeelstekort ergeren de cipiers zich ook steeds meer aan de agressie van gedetineerden. Agressie die net in de hand wordt gewerkt door het personeelstekort. Want hoe minder personeel er beschikbaar is, hoe minder activiteiten voor gedetineerden er kunnen doorgaan. En dat lokt frustraties op bij de gedetineerden. In februari raakte in de gevangenis in Turnhout nog een cipier zwaargewond. Het incident deed zich voor in de bezoekersruimte van de gevangenis. Een gedetineerde kreeg het er aan de stok met zijn bezoeker. Enkele cipiers van de gevangenis wilden de gemoederen bedaren, maar de gedetineerde richtte zijn agressie vervolgens tegen de cipiers. Eén van de gevangenisbeambten verloor daarbij een oog.

Ongenoegen

“Het ongenoegen bij het personeel is groot”, besluiten de vakbonden. “Over alle gevangenissen in de Kempen heen heeft twee derde van het personeel het werk neergelegd. In Merksplas is dat zelfs 80% van het personeel.” Tijdens de staking springt de politie bij in de gevangenissen. Voor de gedetineerden geldt een aangepast regime.