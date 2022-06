Kempense boeren overhandigen duizend bezwaarschriften: "Begrijp hun bezorgdheid zeer goed”

Enkele honderden landbouwers uit het Turnhouts Vennengebied verenigden zich de voorbije maanden in een stuurgroep. Op die manier willen ze de plannen rond het stikstofakkoord aanvechten. De voorbije weken verzamelde de stuurgroep bezwaarschriften. Niet alleen van landbouwers. Ook van plattelandsbewoners die de natuur en landbouw in het Turnhouts Vennengebied willen behouden zoals het nu is. Ruim zeshonderd bezwaarschriften werden woensdagochtend overhandigd aan Walter Luyten, burgemeester van Ravels. “Dat gaan we ook doen in andere gemeenten van het Turnhouts Vennengebied. In totaal hebben we een duizendtal bezwaren verzameld die we gaan indienen”, zegt Danny Hereijgers. “In een democratie waarin we normaal zouden moeten leven – helaas blijkt dat in Vlaanderen niet altijd van toepassing te zijn – is het de bedoeling dat de administraties alle bezwaren gaan bekijken en evalueren, en dat er rekening mee gehouden wordt. Want het stikstofdossier moet er komen. Maar het moet wel een correct akkoord zijn. Op dit moment is het dossier onrechtvaardig voor het Turnhouts Vennengebied, aangezien wij extra maatregelen opgelegd krijgen.”

Volledig scherm Landbouwfamilies kwamen met tractoren naar het gemeentehuis in Ravels om ruim 600 bezwaarschriften te overhandigen © Jef Van Nooten

Specifiek voor het Turnhouts Vennengebied werd ex-Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche als intendant aangesteld voor het uittekenen van een toekomstplan. Dat plan zal pas over twee jaar klaar zijn. “Maar dat wil zeggen dat hier twee jaar lang geen innovaties meer kunnen plaatsvinden. Het toekomstperspectief voor de jonge boeren is volledig weg”, aldus nog Hereijgers.

Nattevingerwerk

De extra maatregelen voor het Turnhouts Vennengebied zijn volgens de lokale landbouwers gebaseerd op verkeerde cijfers. “Men moet zorgen dat men goede getallen heeft. De stikstofneerslag die men voor dit gebied weerhouden heeft, is theoretisch berekend, en niet proefondervindelijk bepaald. Er zijn geen praktijkonderzoeken gebeurd. Het is allemaal nattevingerwerk. Men kan ons niet bewijzen wat de realiteit is van de stikstofneerslag in dit gebied”, zegt landbouwer Jos Bols.

De onrust bij de landbouwers is enorm groot volgens Jos Bols. “Van de 224 landbouwbedrijven in de gemeente Ravels zijn er 90 die kinderen hebben die jonger dan 15 jaar zijn. De landbouwers in Ravels vormen dus een heel jonge gemeenschap. Jonge boeren die de laatste jaren nog geïnvesteerd hebben, en plots zien ze hun toekomst in duigen vallen.”

Applaus

Terwijl Zuhal Demir de kop van jut is bij de landbouwers in het Turnhouts Vennengebied, werd Ravels’ burgemeester Walter Luyten wèl getrakteerd op applaus nadat hij de landbouwers toesprak. “Als bestuur van een plattelandsgemeente begrijpen wij de bezorgdheid die er leeft bij onze landbouwers heel goed. Zij worden geconfronteerd met zo een ingrijpende gebeurtenis dat hun bedrijfsvoering, maar ook hun toekomst bedreigd is”, reageert Walter Luyten. “Wanneer we spreken met landbouwers of landbouwersfamilies voelen we dat die dreiging er is. Ook als gemeentebestuur hopen we dat er gepaste oplossingen komen zodat landbouw in Vlaanderen, maar zeker ook hier in de Kempen kan blijven bestaan. Het is belangrijk dat er rechtszekerheid kan komen voor de landbouwers in onze regio.”

