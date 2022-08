Kempenaar vlucht met kinderen naar Tunesië om besnijdenis van dochter te voorkomen: tien jaar later riskeert hij vier jaar cel

De feiten dateren van tien jaar geleden. In maart 2012 nam Christof T. zijn zoon en dochter mee naar Tunesië. Hij wilde hen op die manier onttrekken aan hun Nigeriaanse moeder. In december 2015 werd Christof T. voor die parentale ontvoering bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. Die straf zat hij nooit uit. Hij wist zelfs niet dat hij die veroordeling had opgelopen. Hij kreeg dat pas enkele weken geleden te hoorden toen hij landde op een vliegveld in Parijs. Hij werd er in de boeien geslagen en naar de gevangenis in Turnhout overgebracht om zijn gevangenisstraf uit te zitten. De man heeft nu verzet aangetekend tegen het vonnis uit 2015. “Hij heeft nooit zijn deel van het verhaal kunnen duiden”, vertelt zijn advocaat. “Hij betwist niet dat hij zijn zoon en dochter op 30 maart 2012 mee naar Tunesië heeft genomen, maar hij deed dat om zijn dochter te beschermen. De moeder van zijn kinderen had de intentie om de dochter genitaal te laten besnijden in Nigeria. Hij wilde absoluut vermijden dat ze verminkt zou worden. Hij heeft advies ingewonnen, en os als laatste redmiddel naar familie in Tunesië getrokken.”