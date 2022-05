Keizershof pakt na drie jaar uit met tweede editie Summer Sessions aan de Warande: “We blijven geloven in het potentieel van dit festival”

Kim Langewouters en Wlad Pokoïk baten samen al ruim vijftien jaar het Keizershof uit. Eerst op de Grote Markt en later op de hoek van de Hovenierstraat en de Vredestraat in Turnhout. Van een gewoon café met de mogelijkheid om een klein hapje te eten, groeide het uit tot een muziekcafé waar nu alleen nog (lekker) gegeten kan worden. Grote namen uit de Belgische muziekwereld zijn er ondertussen in intieme sfeer al optredens komen geven. Het bracht Kim en Wlad op het idee om in 2019 het festival Summer Sessions te lanceren. Het werd geen groot succes, maar toch volgt drie jaar later - dankzij de coronacrisis - toch editie twee. “Alle namen die we we begin 2020 hadden vastgelegd, hebben opnieuw bevestigd", zeggen Kim en Wlad trots. “De tickets die we overigens toen al verkochten, blijven ook gewoon geldig. We hebben - met het VIP-gedeelte erbij - een capaciteit van 6.000 bezoekers.”

Programma

Zowel vrijdag, zaterdag als zondagavond is er naast een lokale band als opwarmer en DJ Hanz als afsluiter een voorprogramma en een headliner. Op vrijdag zijn dat Guy Swinnen gevolgd door Soulsiter, op zaterdag The Cluricans en Bart Peeters en op zondag Rex Rebel en niemand minder dan Clouseau. Zondagmiddag is er een kindernamiddag met springkastelen, grime en #LikeMe als optreden. De kindernamiddag kost 10 euro. Zaterdag kost een ticket 22 euro en zondag 29 euro. Een combiticket kost 44 euro. “De vrijdag houden we gratis”, vertelt Wlad. “Een beetje een knipoog naar de VRIJ-dagen van weleer. “We zijn ook trots dat we kunnen rekenen op onze partners als Sint-Victor, de Warande en de stad Turnhout die ons ook steunt. Het avondprogramma start telkens om 17.30 uur, maar mensen die willen kunnen overdag ook al langs komen om hun ticket om te ruilen voor een polsbandje zodat ze ‘s avonds minder lang moeten aanschuiven. Dat verlaagt toch een beetje het stressniveau”, lachen Kim en Wlad.

Positief blijven denken

Dat Kim en Wlad een tweede editie organiseren, getuigt toch ook van doorzettingsvermogen want de eerste editie was niet meteen een voltreffer. “Er was minder volk als verwacht toen. Hebben we fouten gemaakt? Waarschijnlijk. We hebben verlies geleden, maar iedereen is netjes betaald. Positief blijven is de boodschap. We voelen ons ook gesteund door de reacties van de artiesten die we kregen in 2019. Die vertelden ons allemaal: hou vol, dit is zo perfect georganiseerd dat het niet meer stuk kan gaan. Deze keer hebben we over alles beter nagedacht: de indeling van het terrein, de prijssetting, de datum. We konden dit niet zomaar verloren laten gaan. Muziek zit in ons bloed. “