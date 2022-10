Kabelbreuk verstoort werking AZ Turnhout: operaties gestopt en geen spoedopnames meer

Patiënten die op dinsdagnamiddag een afspraak hadden op campus Sint-Jozef of campus Sint-Elisabeth werden verwittigd dat hun afspraak op een andere dag zal doorgaan. Het ziekenhuis contacteert hen opnieuw om een nieuwe afspraak in te plannen wanneer de problemen zijn opgelost. Maar daarnaast werd ook beslist om geen nieuwe operaties meer te starten daar de veiligheid van de patiënten niet volledig gegarandeerd kan worden als niet alle software naar behoren werkt. De operaties die al bezig waren tijdens de kabelbreuk zijn wel veilig afgerond.

De spoeddienst van het ziekenhuis stabiliseert nog wel toekomende patiënten, maar kan momenteel niemand opnemen in het ziekenhuis. Er worden ambulances ingezet om patiënten die in het ziekenhuis moeten verblijven, over te brengen naar andere ziekenhuizen in de omgeving. Patiënten die zelf naar de spoedafdeling komen, worden eveneens gevraagd om zich aan te melden in een ander ziekenhuis in de buurt.