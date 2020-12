Jean (65) werd 9 jaar lang bestookt met pizza’s, nu lijkt raadsel eindelijk opgelost: “Maar als er een brommertje passeert, begin ik nog altijd te trillen”

Turnhout Toekomsti­ge leraren pimpen Sint-Pieters­kerk: “Eén van de projecten om verbonden­heid te creëren in coronatijd”

10 december De studenten van de lerarenopleiding van Thomas More hebben de voorbije weken verscheidene projecten uitgewerkt om verbondenheid te creëren in tijden van corona. Zo bakten ze koekjes voor 180 gezinnen in armoede, en ontwikkelden ze een gezinsspel met QR-codes in de Sint-Pieterkerk.