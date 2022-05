Jachthaven vormt decor voor grote triatlonwedstrijd: "Ook mini-afstanden voor kinderen”

TurnhoutTwee jaar na de oprichting van Taxan[TRIA] pakt de Turnhoutse triatlonclub dit najaar uit met een grote wedstrijd aan de jachthaven in Turnhout. Om de sport te promoten, kunnen ook ouders met kinderen deelnemen aan een mini-triatlon. “Over enkele jaren willen we in Turnhout het Belgisch kampioenschap organiseren”, zegt Thomas Peeters.

De Turnhoutse Triatlonclub Taxan[TRIA] werd opgericht in februari 2020. Een ongelukkige timing, want meteen na de start stak corona de kop op in ons land. “Ondanks de coronaperiode is ons ledenaantal snel aangegroeid”, zegt voorzitter Thomas Peeters. “We hebben de indruk dat het een sport is die in de lift zit. We zijn met zo’n twintig leden begonnen, maar op twee jaar tijd is dat al meer dan verdubbeld. Vorige week hebben we ons vijftigste lid ingeschreven.”

Het ledenbestand van Taxan[TRIA] is heel divers. Van prille twintigers tot 55-plussers. Heren zijn in de meerderheid, maar het aantal vrouwelijke leden is sterk aan het groeien. “We merken dat voor wie nieuw wil starten, zwemmen de grootste drempel vormt: letterlijk en figuurlijk koudwatervrees. Voor hen organiseren we ‘Start to swim’. Dat helpt om mensen over de streep te trekken”, vervolgt Thomas Peeters.

Kanaal

De zwemtrainingen van de triatlonclub gaan door in het zwembad in Turnhout. In de zomer trekken de triatleten ook naar de vijver van De Lilse Bergen. “We hebben gesprekken met de Vlaamse Waterweg gevoerd om ook hier in het kanaal te mogen zwemmen, maar daarvoor kregen we geen toestemming. Behalve dan voor onze wedstrijd.”

Ouder-kind triatlon

Die wedstrijd staat gepland op 25 september, met de Turnhoutse jachthaven als decor de wedstrijd. Sportievelingen kunnen kiezen voor een kwart triatlon met officiële afstanden. Daarnaast is er ook een recreatieve triatlon (400 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen), en zelfs een ouder-kind triatlon met 100 meter zwemmen, 3 kilometer fietsen en 1 kilometer lopen. “Op deze manier willen we triatlon voor iedereen haalbaar maken. Om helemaal geen excuus meer te hebben om niet mee te doen kan er voor iedere afstand ook als trio ingeschreven worden, waarbij telkens één iemand zwemt, fietst of loopt.”

Belgisch kampioenschap

Het is van begin jaren ’90 geleden dat er in Turnhout een triatlonwedstrijd werd georganiseerd. Taxan[TRIA] wil er opnieuw een traditie van maken. “We willen van deze wedstrijd een klassieker maken met op termijn 400 deelnemers per afstand. Over enkele jaren hopen we zelfs het Belgisch kampioenschap in Turnhout te organiseren.”

Inschrijven voor de triatlon in Turnhout kan via de website www.taxantria.be.