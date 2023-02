Inzamelingsactie voor Turkije en Syrië groot succes: "In de Kempen gaat de solidariteit over geloof en kleuren heen”

Lees alles over de aardbeving in Turkije en Syrië in ons dossier .

De actie werd vorig weekend op touw gezet. “Vanuit het islamitisch centrum wilden we graag iets doen voor de slachtoffers in Turkije en Syrië. De omstandigheden waarin zij nu leven zijn immers verschrikkelijk”, zegt El Yakhloufi. “Het begon met enkele sms’jes met de vraag of mensen spullen wilden doneren, maar dat is geëxplodeerd tot een grote golf van solidariteit. Niet alleen bij moslims, maar ook bij andere Turnhoutenaars en mensen uit onze buurgemeenten. Allemaal wilden ze helpen met kledij, droge voeding, kleine verwarmingstoestellen, etc. Het is echt ongelooflijk. In de Kempen gaat de solidariteit over de grenzen van het geloof en kleuren heen. Dat is prachtig om te zien.”