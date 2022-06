INTERVIEW. Cipier Dirk (57) ziet geweld in gevangenis toenemen: “’s Ochtends lachen ze je toe, ’s middags krijg je een patat in je gezicht”

Turnhout Wegverzak­king op Merodelei: zwaar verkeer wordt geweerd

Het verkeer dat via de De Merodelei in Turnhout het stadscentrum wil in- of uitrijden, zal de komende dagen opnieuw hinder ondervinden. Dat is het gevolg van een nieuwe wegverzakking vlakbij het kruispunt met de Bareelstraat.

26 mei