INTERVIEW. Bart Vosters verdedigde als jonge strafpleiter zesvoudig moordenaar Freddy Horion: “Ik weet soms zelf niet of mijn cliënten schuldig of onschuldig zijn”

Turnhout Stad en politie willen vrachtwa­gens weg op FRAC: “Nog één tot twee weken sensibili­se­ren en daarna volgen boetes”

3 januari De bewoners en de gebruikers van de vroegere FRAC-terreinen zijn de overlast beu die volgens hen veroorzaakt wordt door de vele vrachtwagens die er geparkeerd worden. Chauffeurs die er naast het parkeren ook nog blijven overnachten, laten heel wat afval en zelfs menselijke uitwerpselen achter. een probleem waarmee de stad Hoogstraten overigens ook al jaren mee kampt op te transportzone. “Vanaf maandag plaatsen we een mobiele tekstkar dat parkeren is. Na een of twee weken zullen er GAS-boetes volgen.”