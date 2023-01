Ingrijpende wegenwerken en een nieuw sportief evenement: dit verandert er in 2023 in Turnhout

Turnhout Dealer wil 8 kilo xtc per post versturen... en dan komt drugshond snuffelen

Een 29-jarige man is door de rechtbank in Turnhout tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden veroordeeld voor drugshandel. Hij verstuurde kilo’s drugs via een DPD-postpunt in Turnhout.

9 januari