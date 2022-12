Ingrid haalt als buurtcoach eenzame inwoners uit isolement in Turnhout-Oost

Zorggroep Orion organiseerde in 2021 een burenbevraging. Daaruit is gebleken dat er in Turnhout-Oost nood is aan meer verbinding tussen de buren onderling. “Er leven veel alleenstaande mensen in de buurt, voor een groot deel senioren. Zij voelen zich vaak eenzaam. In een aantal straten wonen buren van verschillende afkomst en alle mogelijke generaties. Mensen kennen mekaar niet meer. Het aandeel niet-werkende werkzoekenden is hoger dan in andere buurten. En de drempel om hulp te vragen blijkt hoog”, vertelt Luc Op de Beeck van Zorggroep Orion. “Tegelijk zien we een hele groep buren die heel graag een helpende hand bieden om mee te zoeken naar oplossingen. Zo groeide het project. Ingrid, onze buurtcoach voor Turnhout-Oost, zal samen met de Buurtmakerij van de stad Turnhout, andere lokale partners en buurtbewoners thema’s zoals eenzaamheid, samenhang, en elkaar ontmoeten aanpakken.”

Koffiemoment

Ingrid Jansen is sinds enkele maanden actief als buurtcoach. Ze boekte al resultaten in haar werk. Wekelijks komen aan aantal buurtbewoners samen om te praten. “Als mantelzorgcoördinator kwam ik al in contact met mensen uit die buurt, ook met senioren met een zorgnood of hun mantelzorgers, en ik was al wel eens bij het koffiemoment in het buurthuis geweest. Bovendien woon ik al vijftien jaar in deze buurt. Sinds juli 2022 ben ik gestart als buurtcoach”, zegt Ingrid. “Het koffiemoment in het buurthuis bestond al, maar had een nieuwe start nodig na de vele maanden van beperkte contactmogelijkheden door corona. Door er meer bekendheid aan te geven is dat stilaan veranderd. Er komen nu wekelijks zo’n tien à twaalf buurtbewoners en er wordt echt goed gebabbeld.”

Huisartsen

Ingrid Jansen probeert ook mensen die eenzaam zijn en zelden op eigen initiatief buiten komen te bereiken. “Die mensen moet je gaan opsporen en eventueel persoonlijk gaan halen. Als ze eenmaal op een activiteit geweest zijn, komen ze wel terug. Bij sommige bezoekers komt de thuishulp soms mee naar het koffiemoment, of een begeleider. Dat is goed, dan zien zij de werking en hoor ik soms via hen wat er speelt. Zij kunnen dan andere eenzame mensen naar ons toeleiden”, aldus nog Ingrid. “Wat ik ook doe hier in de buurt is langsgaan bij apothekers en huisartsen om onze werking uit te leggen. Zij zien vaak die mensen die niet veel buitenkomen en horen hun verhalen en problemen. Zij kunnen die signalen doorgeven, en die mensen naar mij doorverwijzen.”

Soep met babbels

De buurtcoach voor Turnhout Oost heeft nog verscheidene ideeën die ze het komende jaar wil verwezenlijken. “Allereerst hebben we de Nieuwjaarsdrink voor heel de buurt in Turnhout-Oost. Daarna wil ik ook graag naar de buurten trekken met een mobiel koffiemoment, want ons buurthuis is vrij klein en zo gaan we nog meer naar de mensen toe. Ik hoop om in de nabije toekomst in een zaal van Meuletiende op maandagmiddag ‘soep met babbels’ te organiseren”, besluit Jansen. “Dit project loopt tot 2024, het is de bedoeling om in die tijd te kijken wat mensen uit de buurt te bieden hebben voor andere mensen en om ze te versterken, zodat we achteraf samen kunnen voortbouwen aan een warme en zorgzame buurt. Onze droom is om hier na afloop van het project een antennepunt van het dienstencentrum te behouden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.