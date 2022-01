Ingetogen minuut stilte voor slachtoffers gasontploffing

Apparte­ments­be­wo­ner Adil (28) getuigt na ontplof­fing: “Het was alsof hier een vliegtuig binnen­vloog”

“Plots hoorden we een enorme knal. We keken uit het raam, maar zagen enkel stenen en metaal in het rond vliegen. Het leek alsof we in een oorlog waren beland.” Adil (28) kan nog steeds niet vatten wat zich vrijdagochtend afspeelde in het appartementsgebouw vlak naast hem. Een gasontploffing deed vier verdiepingen van zijn buren in Turnhout ineenstorten. “Ik ken er enkelen van. Stuk voor stuk lieve mensen. Hopelijk halen ze het.”

31 december