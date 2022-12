Ingetogen herdenking van gasontploffing in Turnhout: “Hulpdiensten verdienen grenzeloos respect”

TurnhoutDag op dag één jaar geleden werd Turnhout op 31 december ‘s morgens opgeschrikt door een gasontploffing in de Boerenkrijglaan . Het werd een verhaal met een trieste eindbalans: vier doden en twee zwaargewonden. Een jaar later om 8.22 uur stipt hielden buurtbewoners, slachtoffers en nabestaanden, de hulpdiensten en vertegenwoordigers van de stad een herdenkingsmoment. “Dit zal altijd wonden nalaten”, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA).

Het zit nog bij heel veel mensen in het geheugen gegrift. Voor velen zal dat blijvend zijn. De gasontploffing in Turnhout op 31 december 2021 zorgde ervoor dat Turnhout spijtig genoeg even wereldnieuws was. Tientallen hulpverleners, leden van het stadsbestuur, vertegenwoordigers van de stadsdiensten, buurtbewoners, slachtoffers en nabestaanden woonden zaterdagochtend de herdenkingsplechtigheid bij. “Deze woning, deze straat en eigenlijk heel de stad werd toen getroffen", zegt burgemeester Paul Van Miert. “Op zo'n manier afscheid nemen van dierbaren komt hard aan en laat wonden na bij vrienden en achtergebleven familie. Daarom moeten we dat met respect en met veel eer herdenken.”

Hulpdiensten

De ontploffing zal Van Miert ook als burgemeester bij blijven. “Ik ben dat weekend van vrijdagmorgen tot zondagavond op de been gebleven", zegt de burgervader. “Was dat mijn plicht ? Ik vond van wel. Je doet het gewoon. Bovendien had ik met een van de slachtoffers een persoonlijke band en dat maakt het net toch wat anders. De brandweermannen van onze eigen post hebben zich die dagen onderscheiden, samen met de collega’s uit de regio. Zij verdienen niets anders dan een dikke pluim. Onze agenten waren paraat, onze stadsdiensten reden de klok rond om puin af te voeren. Oudjaar of nieuwjaar. Dat maakte voor niemand nog iets uit. Vieren met vrienden of familie, dat kwam voor die mensen op de tweede plaats. Toen is volgens mij iets duidelijk geworden: als het echt fout gaat in onze stad staan er veel mensen klaar. Dat moet vertrouwen geven. Meer dan 200 hulpverleners werkten urenlang om de slachtoffers te bevrijden en erger te voorkomen en dat vaak op gevaar van eigen leven door het dreigende instortingsgevaar.”

Volledig scherm Vertegenwoordigers van de stad, de hulpdiensten, buurtbewoners, enkele slachtoffers en familie woonden de herdenkingsplechtigheid van de gasontploffing bij in Turnhout. © Toon Verheijen

Diane

Zestien uur na de ontploffing werd Diane Bellings nog levend van onder het puin gehaald. Ze woonde de herdenking niet bij. Te emotioneel. Maar Paul Van Miert moest de hulpdiensten wel iets vertellen van haar. “Jullie hebben mijn grenzeloze respect. Iedereen is blijven werken en blijven geloven dat ze me levend van onder het puin zouden halen.” De moment dat Diane bevrijd werd, zal ook Van Miert altijd bij blijven. “Dat was onbeschrijflijk. De kracht van de hulpdiensten om samen te werken en alles in dienst te stellen om die ene persoon nog te kunnen redden en de overleden te bergen. Worden schieten me nog altijd tekort. Maar ik herinner me ook nog de solidariteit. Hoe heel Turnhout de handen in elkaar sloeg. Het mooie herdenkingsmoment na het drama. Turnhoutenaren hebben een warm hart.”

