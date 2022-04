Indoor entertainmentcentrum ‘De Garage’ brengt lasershooting en silent disco naar hartje Turnhout

Terwijl lasershooten al even mogelijk is in Lichtaart, was het in Turnhout een gat in de markt. Tot nu. “En dat allemaal omdat onze zoon graag Among Us in het echt wilde spelen. We wisten zelf niet eens wat dat was”, lacht Laura. Among watte? Among Us is een razend populair onlinespel waarbij enkele spelers als de bemanningsleden van een ruimteschip allerlei taken moeten uitvoeren, terwijl de andere spelers hen proberen te saboteren en uit te schakelen. Het doel is om de bedriegers af het schip te stemmen voordat zij de bemanningsleden één voor één uitmoorden. “Het was dus wel even zoeken hoe we dat konden vertalen naar de echte wereld, maar uiteindelijk kwamen we bij een tof concept uit dat echt een real life versie van de originele game is."