Inbrekers knippen gat in omheining

Turnhout Inbreker wordt betrapt door bewoner

In de Slagmolenstraat is woensdagnacht ingebroken in een woning. De dief wist een raam te forceren en kon zo het huis doorzoeken. Hij ging aan de haal met enkele juwelen. Ook in de nabijgelegen Brandhoefstraat werd diezelfde nacht ingebroken. Vermoedelijk gaat het dus om dezelfde dader. In het tweede huis had hij echter minder succes. De dief werd betrapt door een bewoner en zette het op een lopen. De politie heeft nog een zoekactie verricht, maar kon niemand vinden.

30 juni