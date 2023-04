Inbrekers die betrapt werden op platdak riskeren 40 maanden celstraf

Dancing Cobra keert 35 jaar terug in de tijd: “Feesten op zondagna­mid­dag, net zoals vroeger”

De legendarische discotheek Cobra aan de Olensesteenweg in Lichtaart (Kasterlee) keert zondag 30 april voor één keer terug naar de gloriedagen. Cobra viert haar 35ste verjaardag met een zot feest. “Vanaf 15 uur, net zoals we dat vroeger deden”, zegt dj Benny Gloris. “En ook nu verkopen we bier per bak.”