Horeca dicht bij onze noorderburen? Dan komen 200 Nederlanders illegaal feestvieren in Turnhout

Turnhout Na zwart punt aan McDonald's: dit voorjaar worden nog twee gevaarlij­ke kruispun­ten veiliger ingericht

De werken voor een veiliger kruispunt aan McDonald’s in Turnhout – met een nieuwe regeling van de verkeerslichten die al voor heel wat wrevel zorgde - zijn nog maar net achter de rug of enkele andere grote werken kondigen zich al aan. Zo start in het voorjaar de heraanleg van de Ring ter hoogte van de Antwerpsesteenweg. Ook tal van lokale wegen in Turnhout worden de komende maanden opengelegd.

3 januari