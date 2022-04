Hondencoach Laura lanceert boek: "De aanpak van de hondenschool was veel te autoritair”

TurnhoutTwee jaar nadat Laura Lefebvre (30) uit Turnhout startte als holistische hondencoach heeft ze nu ook een eigen boek uit: Beter communiceren met jouw hond. Laura leerde zichzelf de kneepjes van het vak aan toen acht jaar geleden de eerste hond in haar leven kwam. “Ik kon me echt niet vinden in de aanpak van de hondenschool”, zegt Laura.

Wie een puppy in huis haalt en wil weten hoe je die het best opvoed, kan daarvoor terecht bij Laura Lefebvre uit Turnhout. Met Shiinu helpt ze hondeneigenaars om hun viervoeter beter te begrijpen en inzicht te krijgen in het gedrag van hun hond. Dat doet Laura via workshops, maar de hondencoach heeft nu ook een boek op de markt gebracht. Met dat boek wil ze mensen laten zien dat een harde, autoritaire aanpak echt niet nodig om een hond te laten gehoorzamen. “Ik heb zelf twee honden. Acht jaar geleden kwam de eerste hond in mijn leven. Ik was toen zelf nog maar 22 jaar. Omdat ik niet veel van honden kende, ging ik naar de hondenschool. Zoals heel veel mensen. Maar ik merkte dat de manier die ik daar leerde totaal niet paste bij de manier waarop ik zelf een hond wilde opvoeden en trainen”, vertelt Laura Lefebvre.

Straffen

Laura vond de aanpak op de hondenschool heel autoritair. Ze raakte er gefrustreerd door. “Ik moest de baas zijn en de hond moest luisteren. Als hij dat niet deed, moest ik hem straffen, … Dat is niet de manier waarop ik met een hond wil omgaan”, zegt Laura. “Maar er waren niet veel personen waar ik iets van kon leren of inspiratie uit halen. Daarom ben ik zelf aan de slag gegaan en ben ik alles beginnen noteren over mijn hond.”

Laura merkte dat hoe meer inzicht ze kreeg in het gedrag van haar hond en hoe meer ze haar hond begreep, hoe rustiger hij werd en hoe meer ze tot elkaar toegroeiden. “We ervaarden een connectie en werden daar allebei heel rustig van. Dat gaf me de bevestiging dat het op die manier ook kan.”

Workshops

Om haar kennis te delen met anderen, ging Laura twee jaar geleden aan de slag als holistische hondencoach. Op een weide achter haar woning organiseert ze workshops. “Ik kom in principe niet aan huis. De meeste mensen komen naar hier omdat we hier veel ruimte hebben. En het is ook wel fijn om te werken met honden en hun eigenaars wanneer ze niet in hun eigen habitat zitten. Omdat ze thuis al in bepaalde patronen zitten. En als je traint in bepaalde patronen, kan je niet aan de oorzaak werken.”

Het boek van Laura Lefebvre is 176 bladzijden lang en kost 24,50 euro. Het boek ligt bij boekhandels, maar kan ook besteld worden via de website van Shiinu.