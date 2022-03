Hillewaere Groep verovert Vlaanderen: makelaar neemt in één klap zeven kantoren over

TurnhoutDe Kempense makelaarsgroep Hillewaere heeft in één klap maar liefst zeven verzekeringskantoren overgenomen in Vlaanderen en Brussel. Door die uitbreiding verdubbelt Hillewaere Groep meteen in omvang, tot 200 medewerkers en een omzet van 24 miljoen euro. “Het is onze ambitie om nog sterk te groeien. Gesprekken over nieuwe overnames lopen volop”, zegt CEO Roel Druyts.

Hillewaere Groep is al een tijd een gevestigde naam in de Kempen. Maar stilaan begint de makelaarsgroep ook de rest van Vlaanderen te veroveren. De groep heeft nu zijn eerste overnameplannen succesvol afgerond en neemt in totaal zeven verzekeringskantoren in Vlaanderen en Brussel over. Het gaat om kantoren in Gent, Antwerpen, Hasselt, Brussel, Kortrijk, Kapellen en Genk. “We koesteren al enige tijd plannen om actief te worden in het hele land. De eerste consolidatieronde is nu een feit”, klinkt het bij Hillewaere.

Twee generaties

De medewerkers en bestuurders van de nieuwe kantoren blijven aan boord. “De bestuurders zijn actieve ondernemers die dichtbij hun klanten en team staan. Dit zullen we alleen maar versterken. Bedoeling is dat ze elk in hun regio Hillewaere verder uitbouwen. Zij blijven elk hun team aansturen en zijn het gezicht van het bedrijf naar de klanten toe”, zegt Roel Druyts, CEO van Hillewaere Groep. “Eén van onze speerpunten is om dicht bij de klanten te staan en hen advies op maat te bieden. Alles draait om vertrouwen en daarom is het ook cruciaal om zeer bereikbaar en toegankelijk te zijn. De vestigingen blijven daarom op de locatie waar ze soms al twee generaties zijn gelegen. Alle klanten behouden ook dezelfde contactpersonen.”

De overnames zijn verrassend, want geen van de betrokken kantoren was op zoek naar een overnemer. “We hebben hen actief benaderd met ons project en we hebben hen overtuigd dat we als één groep veel sterker zijn dan elk apart.”

200 medewerlers

Door de uitbreiding wordt Hillewaere meteen actief in heel Vlaanderen en Brussel. Het aantal vestigingen stijgt in totaal van elf naar achttien. Daarnaast zorgen de overnames voor een verdubbeling tot 200 medewerkers en een omzet van 24 miljoen euro. En daar stopt het niet mee. Hillewaere heeft een ambitieus plan uitgetekend om te blijven groeien. “Deze uitbreiding is een eerste belangrijke stap in onze plannen. De doelstelling is om het versnipperde landschap van verzekerings- en vastgoedmakelaardij verder te consolideren en te digitaliseren. De nieuwe locaties worden regionale hubs van waaruit verdere overnames worden gerealiseerd. Meerdere gesprekken zijn momenteel lopende en gelijkaardige deals zullen in de komende periode worden afgerond.”