Het Nest lanceert nieuw bier HertenHaas: “Om samenwerking met Beer 4 Nature te vieren”

Turnhout/MolBeer 4 Nature in Mol gaat samenwerken met Brouwerij Het Nest. De grotere batches zullen voortaan gebouwd worden in de brouwerij van Het Nest. Om de samenwerking te vieren, lanceren beide brouwers samen een nieuw bier: HertenHaas.

De biermakers van Beer 4 Nature brouwen bier met een goed doel voor ogen. Met de opbrengst van hun bierverkoop kopen ze bos aan. Met bieren zoals Hert, Toekan en Ne Kemping heeft Beer 4 Nature al verscheidene bieren in het gamma. Daar komt binnenkort met HertenHaas nog een - tijdelijk - bier bij. HertenHaas wordt gebrouwen om de samenwerking tussen Beer 4 Nature en Brouwerij Het Nest te vieren.

Bossen

“Beer 4 Nature is een onderneming uit de Kempen die bieren brouwt en met de winst bossen aankoopt. Deze bossen gaan we optimaliseren in het kader van biodiversiteit en we zorgen voor natuurbeleving in deze bossen. Want genieten in de Belgische natuur is gezond en plezant”, vertelt Kevin Vleminx van Beer 4 Nature.

Om dat te kunnen realiseren ontwikkelt en brouwt Beer 4 Nature zijn eigen bieren op kleine schaal. “Voor grotere batches zijn we aangewezen op een partij die voldoende capaciteit kan brouwen. In onze zoektocht kwamen we in contact met Brouwerij Het Nest in Turnhout. Twee warme, toffe mannen zaten voor ons. Tijdens ons gesprek voelden we direct dat het goed zat en zagen we deze lokale samenwerking wel zitten", zegt Pieter Vanhoof van Beer 4 Nature.

Beer 4 Nature kiest niet toevallig voor Het Nest om de grotere batches te brouwen. De biermakers zijn gecharmeerd door het duurzame karakter van Het Nest. “Brouwerij Het Nest zet zich in om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn. Ten laatste in 2025 zal er geïnvesteerd worden in zonnepanelen voor de eigen productie van elektriciteit. Ook voor het huidige gasverbruik wordt uitgekeken naar een duurzaam alternatief.”

Volledig scherm Het etiket van HertenHaas © RV

Brouwgerst

Tenslotte produceren ze zelf hun brouwgerst op enkele kilometers van de brouwerij in samenwerking met de Kruisberghoeve in Arendonk. Deze brouwgerst wordt daarna bij Mouterij Dingemans in Stabroek gemout. Dus alles puur Belgisch met zo weinig mogelijk impact voor de natuur. Dat was voor Beer 4 Nature allesbepalend”, aldus nog Kevin Vleminx.

Blond bier

Om de samenwerking tussen Beer 4 Nature en Het Nest te vieren, brengen ze samen HertenHaas op de markt. Een licht blond bier van 7,5% op basis van Kveik-gist, en met een hoppige volle smaak. “Enkele weken later hebben we op de samenwerking geklonken en beslist om dit te vieren met een lekker bier waar de klanten van Het Nest en Beer 4 Nature van kunnen smullen”, klinkt het. “HertenHaas is de naam van het brouwsel waar het kaartspel en dieren de hoofdrol spelen. Het kaartspel kenmerkend voor Brouwerij Het Nest en de dieren typerend voor Beer 4 Nature. Maar let op, we gaan dit maar één keer brouwen.”

In totaal werd 6.000 liter van HertenHaas gebrouwen. “Een deel is op fles gegaan, de rest op vat. Het bier is te koop op dezelfde adressen waar reeds de andere bieren van Het Nest te verkrijgen zijn", vertelt Gust Hermans van Het Nest.

Nieuw magazijn

Het Nest legt intussen de laatste hand aan het nieuwe magazijn dat werd gebouwd naast de brouwerij op de grens van Turnhout en Oud-Turnhout. Een uitbreiding met een nieuwbouw drong zich op nadat Het Nest haar productie vorig jaar met 20% zag stijgen. “Onze brouwerij is de Covid-crisis heel goed doorgekomen. In 2020 hadden we maar 5% omzetverlies. Dat is niks in vergelijking met collega’s. In 2021 zijn we 20% gegroeid. En in 2022 verwachten we een groei van minstens 30%. Op dit moment zitten we zelfs aan een groei van 40%”, vertelde Bart Cuypers van Het Nest daar vorige maand over.



De nieuwbouw zal wellicht in de loop van april klaar zijn voor gebruik. Tijdens de eerste twee jaar zal de nieuwbouw louter dienst doen als magazijn. “Maar over twee jaar willen we de bottellijn naar daar verhuizen en automatiseren. Dan komt er in de brouwerij zelf ruimte vrij om nieuwe tanks te plaatsen zodat we onze totale capaciteit nog verder kunnen uitbreiden.”