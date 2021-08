Het is eens iets anders: man wil inbreken in de gevangenis

“Een ontsnapping uit de gevangenis hebben we in Turnhout jammer genoeg al wel eens meegemaakt”, klinkt het bij de politie. “Maar iemand die halsbrekende toeren uithaalt om net in de gevangenis te belanden, dat hadden we nog niet meegemaakt. Toch kregen we zaterdag kort na middernacht de melding dat een persoon op de zware toegangspoort van de gevangenis in de Wezenstraat was geklommen.”